طلبة سورية في الهند يعقدون مؤتمرهم السنوي

نيودلهي-سانا

عقد فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الهند مؤتمره السنوي تحت عنوان “طلبة سورية في الجامعات والمعاهد كما في الجبهات صامدون منتصرون”.

وأكد سفير سورية في نيودلهي الدكتور رياض عباس أهمية دور الطلبة في المشاركة بعملية إعادة إعمار الوطن من خلال استكمال تحصيلهم العلمي العالي وتحقيق التفوق والتميز الذي يخدم عملية التنمية في البلاد بكل مجالاتها مبينا أن السفارة تتابع كل قضايا الطلبة وتعمل على حلها بالاتصال مع الجهات المعنية في الهند ووزارة التعليم العالي في سورية.

ودعا بشار مطلق عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية الطلاب إلى المثابرة على الدراسة والنجاح من أجل العودة للوطن والتعاون معا لبناء سورية.

وعرض الطلبة في سياق مداخلاتهم خلال المؤتمر عدة قضايا تتعلق بهمومهم وحياتهم الجامعية ومنها مطالبة وزارة التعليم العالي

بالاعتراف بشهادات الجامعات الهندية التي يدرسون فيها وزيادة مدة صلاحية جواز السفر لتتناسب مع مدة الدراسة.

ثم اختتم المؤتمر بانتخاب قيادة جديدة لفرع الهند للاتحاد الوطني لطلبة سورية.