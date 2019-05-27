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مصرع 9 شرطيين مصريين بينهم ضابطان جراء حادث سير بالإسماعيلية

2019-05-26

القاهرة-سانا

لقى تسعة شرطيين مصريين بينهم ضابطان مصرعهم اليوم جراء تصادم سيارة الشرطة التي يستقلونها مع سيارة نقل مقطورة أمام قرية الأمل شرق قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

وذكر موقع اليوم السابع المصري أن “الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع ضابطين و7 شرطيين تفحمت جثثهم بسبب اشتعال النيران بسيارتهم عقب اصطدامها مع سيارة نقل مقطورة”.

وأشارت التحقيقات إلى أن سيارة الشرطة كانت قادمة من الإسكندرية في مأمورية إلى شمال سيناء وأمام قرية الأمل شرق قناة السويس اصطدمت بسيارة نقل مقطورة ما أدى إلى اشتعال النيران في سيارة الشرطة ومصرع 9 من مستقليها.

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