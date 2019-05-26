إخماد حريقين في مساحات واسعة من الأعشاب الجافة في عربين وداريا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أخمد عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق حريقين اليوم اندلعا في عشرات الدونمات من الأعشاب الجافة في منطقتي عربين بالغوطة الشرقية وداريا جنوب غرب دمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة لمراسلة سانا أن حريقا اندلع في أرض الخشبة بين حرستا وعربين بالغوطة الشرقية امتد على مساحة 150 دونما تنتشر فيها بكثافة الأعشاب الجافة مشيرا إلى انفجار ثلاثة ألغام من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة الحريق ما ساهم في تمدد النيران وتوسع دائرتها قبل أن يتمكن عناصر الإطفاء من السيطرة عليها وإخمادها.

وأشار المصدر إلى إخماد حريق ثان اندلع في الأراضي المحاذية لطريق دمشق درعا مقابل مشفى السلام بمنطقة داريا وطال بضعة دونمات من الأعشاب اليابسة.

وأكد المصدر عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحريقين.

وفي تصريح سابق لوكالة سانا أشار قائد فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي إلى إخماد 271 حريقا منذ بداية أيار الحالي في أرجاء المحافظة أغلبها في مساحات من الأعشاب الجافة فيما كانت الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية والأشجار “محدودة جدا”.