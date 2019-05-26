لبنانيان: التمسك بالمقاومة لمواجهة اعتداءات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

جدد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين في لبنان “المرابطون” العميد مصطفى حمدان التمسك بخيار المقاومة لمواجهة اعتداءات وأطماع العدو الإسرائيلي ولتحرير ما تبقى من أرض لبنانية محتلة.

وقال حمدان خلال ندوة اقامتها الحركة بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد المقاومة والتحرير إن “المقاومة حققت الانتصار على العدو الإسرائيلي وإن ثقافة المقاومة تؤكد أن التحرير ليس تحريرا للأرض فقط بل هو تحرير للنفوس والعقول وإخراجها من جاهلية الاحتلال إلى الحرية المستنيرة” مشددا على التمسك بثلاثية الردع في لبنان والمتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة في مواجهة اعتداءات الصهاينة.

بدوره نوه عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل الدكتور قبلان قبلان في كلمة ببلدة البرج الشمالي بأهمية انتصارات المقاومة في لبنان على العدو الإسرائيلي وقال “انتصرت المقاومة وخرج الاحتلال الإسرائيلي مدحورا من جنوب لبنان بلا معاهدة ولا وعد ولا اتفاق هو يوم مجيد في طريق التحرير والعزة والكرامة”.

وشدد قبلان على التمسك بالمقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين مجددا الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية في مواجهة ما يسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية والقضاء على آخر أمل من آمال الشعب الفلسطيني.