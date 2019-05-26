مراسل سانا في حماة: إصابة مدني ودمار كبير في المنازل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مدينة السقيلبية

الأحد / 26 / 05 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
منصور: سورية القاعدة الأساسية للنضال بوجه قوى العدوان والهيمنة
2019-05-25
كوبا تجدد دعمها الثابت لسورية في مواجهة الإرهاب
2019-05-25
إدريس: الإجراءات الاقتصادية القسرية محاولة فاشلة لخنق سورية
2019-05-24
الدفاع الروسية تنفي مزاعم واشنطن حول استخدام السلاح الكيميائي في إدلب
2019-05-24
أحزاب لبنانية: رعاة الإرهاب يعملون على إطالة أمد الحرب على سورية
2019-05-24
حزب الاتحاد اللبناني: محاولات أمريكا وحلفائها فشلت في إضعاف سورية
2019-05-23
بابيش: سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه سورية كارثية
2019-05-23
محليات
جامعة دمشق تحدد مواعيد مقابلة فحص الأهلية واللياقة الصحية لتعيين المعيدين
2019-05-26
مطالبات بتعيين أعضاء هيئة تدريسية وزيادة الأجور في مؤتمر مجلس فرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين
2019-05-26
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الحسابات الختامية للموازنة المالية 2013 إلى لجنة الموازنة
2019-05-26
الحرارة إلى انخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها
2019-05-26
مشفى كرم اللوز بحمص يخدم 500 مريض تلاسيميا مجاناً
2019-05-26
صدور الأحكام الانتقالية الخاصة بتطبيق النظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية
2019-05-26
بيان عملي لإخماد الحرائق في الحقول الزراعية بدير الزور
2019-05-25
رياضة
الطليعة يتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة القدم
2019-05-26
بوتابوفا تتأهل للدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2019-05-26
فيدرر يستهل مشواره في رولان غاروس بفوز مريح على سونيجو
2019-05-26
رونالدو يحقق أسوأ أرقامه التهديفية في الـ 10 سنوات الأخيرة
2019-05-26
تشرين يتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة القدم
2019-05-25
فالنسيا يفوز على برشلونة ويتوج بكأس ملك إسبانيا
2019-05-25
بايرن يهزم لايبزيج بثلاثية ويتوج بكأس ألمانيا لكرة القدم
2019-05-25
اقتصاد
تقديرات بإنتاج 192 طناً من الكرز في القنيطرة
2019-05-26
السويداء… تسويق 545 طنا من التفاح و2300 صفيحة زيت زيتون
2019-05-26
استلام 4000 طن شعير بالحسكة في ظل إقبال جيد على التسويق من قبل الفلاحين
2019-05-26
مليار و748 مليون ليرة إيرادات المناطق الحرة خلال أربعة أشهر
2019-05-26
جولة تفقدية على سوق الميدان بدمشق وتنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين
2019-05-25
تضرر نحو 3600 دونم من محصول الشعير في الحسكة جراء الحرائق
2019-05-25
انتهاء عمليات حلج 2324 طنا من الأقطان المحبوبة في محلج سلمية
2019-05-25
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مراسل سانا: إصابة ممرض ودمار في قسم الإسعاف نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مشفى السقيلبية الوطني
مراسل سانا في حماة: إصابة مدني ودمار كبير في المنازل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مدينة السقيلبية
2019-05-26
2019-05-26
mohamad
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