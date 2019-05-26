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عــاجــل مراسل سانا: إصابة ممرض ودمار في قسم الإسعاف نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مشفى السقيلبية الوطني

مراسل سانا في حماة: إصابة مدني ودمار كبير في المنازل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مدينة السقيلبية

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مراسل سانا: إصابة ممرض ودمار في قسم الإسعاف نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مشفى السقيلبية الوطني

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