مطالبات بتعيين أعضاء هيئة تدريسية وزيادة الأجور في مؤتمر مجلس فرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين

دمشق-سانا

طالب المشاركون في المؤتمر السنوي لمجلس فرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين اليوم بضرورة الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية وفنية لتأمين احتياجات الجامعات والمعاهد وزيادة أجور الساعات التدريسية وتعويض المراقبة الامتحانية وتأمين السكن لأعضاء الهيئة التدريسية.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى الإسراع بإنجاز تعديل قانون تنظيم الجامعات واحتساب جميع التعويضات للمعلمين من أساس الراتب الحالي وإلغاء الضريبة المالية المفروضة على تعويض التفرغ الإضافي وإعداد قانون خاص بالمعاهد التقانية وإعادة إلحاقها بوزارة التعليم العالي.

وفي معرض رده على مداخلات المشاركين أكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أن الوزارة تعمل وفق خطة لتعديل الأنظمة والتشريعات والقوانين مشيرا إلى أنه تم إنجاز نحو 70 بالمئة من مسودة تعديل قانون تنظيم الجامعات وسيتم تشكيل لجنة بعد الانتهاء منها لصياغتها ودراستها في مجالس الجامعات وعرضها على نقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية لإبداء الملاحظات.

وشدد الوزير إبراهيم على عدم التساهل في القضايا المتعلقة بالفساد وحالات التزوير والمخالفات والإشكالات الواردة من الكليات حول نسب النجاح المتدنية لبعض المقررات مؤكداً على ضرورة تحلي الكادر التدريسي بالموضوعية لدى وضع أسئلة الامتحان.

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي أكد أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية وهيئة فنية وفق الاحتياجات الفعلية.

بدوره استعرض نقيب معلمي سورية وحيد الزعل واقع النقابة والأمور المتعلقة بشركات التأمين الصحي وصندوقي التكافل الاجتماعي وخزانة التقاعد والعجوزات المالية الكبيرة التي حصلت خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن النقابة تسعى للتوجه نحو الاستثمار لتلافي هذا الأمر والحصول على مزيد من الدعم الحكومي.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم مجموعة من أساتذة جامعة دمشق الذين ساهموا برفع تصنيفها العالمي من خلال الأبحاث العلمية التي نشروها.

حضر المؤتمر عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال وأمين فرع جامعة دمشق للحزب الدكتور خالد الحلبوني.

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