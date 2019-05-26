الطليعة يتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة القدم

حماة-سانا

تأهل الطليعة الى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم بعد فوزه على الجيش بطل الدوري بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب البلدي بحماة في اياب الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الطليعة بهدفين مقابل هدف وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الجيش ذهابا لذا لجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي كانت لمصلحة الطليعة.

سجل هدفي الطليعة محمد زينو في الدقيقتين الـ 20 والـ 45 بينما سجل هدف الجيش الوحيد محمد الواكد في الدقيقة الـ80.

وكانت أندية النواعير والوثبة وتشرين قد تأهلت في وقت سابق الى الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس.