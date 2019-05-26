حملة تحصين وقائي ضد مرض البروسيلا تستهدف 32 ألف رأس من الثروة الحيوانية

السويداء-سانا

بدأت مديرية زراعة السويداء اليوم تنفيذ حملة تحصين وقائي مجاني للثروة الحيوانية ضد مرض البروسيلا.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الدكتور كميل مرشد إلى أن الحملة تستهدف 32 ألف رأس من فطائم الأغنام والماعز والعجلات وذلك بإشراف المختصين من الأطباء والمراقبين البيطريين العاملين في المديرية.

ولفت الدكتور مرشد إلى أن المديرية أنهت مؤءخرا تنفيذ حملتين للتحصين الوقائي المجاني للأبقار ضد مرضي الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي استهدفت من خلالهما أكثر من 10 آلاف رأس.

وأكد مرشد أن الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية بالمحافظة جيد ولا توجد أمراض وبائية بينها.