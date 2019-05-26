مجلس الوزراء يؤكد على ضمان حسن سير العملية الامتحانية والإسراع بإجراءات برنامج دعم المسرحين

دمشق-سانا

ناقش مجلس الوزراء استعدادات وزارة التربية لضمان حسن سير العملية الامتحانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في ظل الأعداد المتزايدة للطلاب قياسا بالأعوام الأخيرة وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الجو المناسب والآمن للطلبة لتقديم امتحاناتهم في جو مريح وهادئ بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة.

وأكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بإجراءات برنامج دعم المسرحين من خدمة العلم وتجاوز العقبات أمام تطبيق البرنامج من خلال معايير وضوابط واضحة وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص للمشاركة في إيجاد فرص عمل للمسرحين.

واعتمد المجلس الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطن من قبل الجهات الحكومية بما يضمن توفير الوقت والجهد وتخفيف النفقات والتكاليف المالية والإدارية وتحسين جودة الخدمات وبما يسهم في تطوير أداء العاملين وتحقيق التكامل الإداري بين الجهات العامة.

وأكد المجلس ضرورة تعزيز التواصل المباشر مع التنظيمات النقابية المرتبطة بالوزارة وتنظيم لقاءات دورية لمعالجة المشكلات وإيجاد الحلول التي تحسن واقع العمال وترتقي بمستوى الأداء ومشاركة هذه التنظيمات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصلحة العامة بما يحقق التكامل بين العمل الحكومي والنقابي.

وتعزيزا لجهود لجان متابعة المشروعات الحكومية بالمحافظات طلب مجلس الوزراء من وزارة الإدارة المحلية تقديم 10 مشروعات تنموية واقتصادية لكل محافظة على أن تشكل رافعة اقتصادية لها.

وتم التأكيد على أهمية تنشيط التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتكثيف التواصل وتبادل الزيارات وزيادة النشاطات والفعاليات الاقتصادية.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سورية ومؤسسة الجيولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجالات الهندسة الجيولوجية واستكشاف ومعالجة الحديد والفوسفات وتأسيس قاعدة بيانات جيولوجية والتدريب والتأهيل.

وفي تصريحات للصحفيين أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أنه تم طرح تفاصيل تنفيذ برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية حيث تقدم للاستفادة منه 35278 من المسرحين وبدأ 21250 منهم باستلام المبالغ الشهرية المخصصة لهم من مديريات المالية في جميع المحافظات وذلك حسب المحافظة التي سجلوا طلباتهم فيها.

وأوضحت قادري أنه سيتم إرسال أوراق نحو 11 ألفا من المسرحين المتقدمين للاستفادة من البرنامج إلى وزارة الدفاع لاستكمال قاعدة البيانات والمطابقة اللازمة مبينة أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومرصد سوق العمل بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية انجزوا التفاصيل اللازمة لتحليل البيانات وسبر المسارات العملية لمساعدة المسرحين في الوصول إلى فرص العمل.

بدورها أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات حصول المواطن على الخدمات يمثل أول وثيقة تتضمن معايير جودة الخدمة بما يلبي حاجات المواطن ويصل به إلى حالة من الارتياح مشيرة إلى أنه سيكون هناك خطة سنوية تتضمن تنفيذ عدد من الخدمات وذلك على مدى السنوات الست المقبلة يقاس خلالها الأثر الاقتصادي والاجتماعي ورضا المواطن.

من جهته لفت وزير التربية عماد العزب إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات لتكون العملية الامتحانية هادئة ومستقرة وتم خلال الجلسة مناقشة وضع المراكز الامتحانية للتعليم الأساسي والثانوية العامة بكل فروعها بالمحافظات وأعداد المراقبين ورؤساء المراكز ومندوبي الوزارة لضبط العملية الامتحانية.

وفي السياق ذاته بين وزير التربية أنه تم تأمين وسائط النقل للمراكز الامتحانية الكبيرة في مدينة حلب حيث سيتم نقل نحو 5500 طالب وطالبة من ريف حلب إلى المراكز الامتحانية داخل المدينة وتأمين إقامة ووجبات غذائية لهم يوميا طيلة فترة الامتحانات.

وحول جاهزية الوزارة للحالات الطارئة أكد الوزير العزب أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي حالة استثنائية اثناء سير العملية الامتحانية في كل المحافظات لافتا إلى أن الاسئلة الامتحانية مدروسة بشكل جيد.