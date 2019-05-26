ترحيل الأنقاض في تجمع شبعا للنازحين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تواصل ورشات مديرية النفايات الصلبة ومجلس بلدة شبعا في محافظة القنيطرة العمل على إزالة وترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في تجمع شبعا للنازحين بريف دمشق.

مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر أوضح في تصريح لـ سانا أن المديرية تقوم بإزالة وترحيل الأنقاض وإزالة المكبات العشوائية وفتح الطرق داخل التجمع بالتعاون مع البلدية لتسهيل حركة وتنقل المواطنين.

وأشار رئيس مجلس بلدة تجمع شبعا للنازحين محمد البكار إلى أن البلدية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المديريات الخدمية المعنية لتأهيل وترميم البنى التحتية وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطنين من مياه وكهرباء وتنظيف للطرق وتنفيذ حملات للنظافة بالتعاون مع الأهالي والفعاليات الاجتماعية في التجمع لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد تحريرها من الإرهاب.

ولفت البكار إلى أن أعمال إزالة المكبات العشوائية والأنقاض شملت شارع البلدية والأماكن المحاذية له وتم ترحيلها وتنظيف المنطقة من الردميات والأنقاض بشكل كامل.

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