افتتاح مركز الخدمات الموحد لمديرية زراعة اللاذقية

اللاذقية-سانا

بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين افتتحت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي باللاذقية مركز الخدمات الموحد ليكون بمثابة مركز خدمة للمواطنين المراجعين للمديرية بمجموع خدمات تصل إلى 45.

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس منذر خيربك أوضح في تصريح لـ سانا أن المركز الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين واختصار حلقات التواصل مع موظفي المديرية في إنجاز المعاملات وفق آلية عمل على غرار ما يتم تنفيذه في مراكز خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية اعتمدت على بيانات دائرة التنمية الإدارية فيها ومراقبة الحالات الأكثر شيوعا التي يراجع من أجلها المواطنون مبنى المديرية للحصول على التراخيص وبعض الشروح المطلوبة حيث يقدم نحو 45 خدمة متنوعة.

وتنجز معاملات المراجعين لدى المركز وفق خيربك بشكل كامل من قبل موظف واحد مسؤول عن تعبئة بعض البيانات المطلوبة والذي يحدد لهم بدوره مدة إنجاز المعاملة.

وأشار مدير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى العمل وفق خطة المحافظة لربط هذا المركز مع مراكز خدمة المواطن المعتمدة باللاذقية بهدف توسيع الخدمات المقدمة وتحسينها إضافة إلى تجهيز مكان إضافي لتأمين الراحة للمراجعين ولا سيما ممن لا تزيد مدة إنجاز معاملاتهم على ساعة ويضطرون للانتظار لإنجاز معاملاتهم.

بسام الابراهيم

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