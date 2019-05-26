(طقطقة الركبة).. مؤشر محتمل لالتهابها أو تآكل الغضروف

حماة-سانا

يسمع البعض عند الوقوف والجلوس صوتا لمفصل إحدى ركبتيه يشبه الطقطقة وفيما يقول الخبراء أنها حالة قد تزداد مع التقدم بالعمر ولا تدعو للقلق ينصحون باستشارة مختص لاستبعاد أن تكون مؤشرا لالتهاب مفصل الركبة أو تآكل الغضروف فيها.

اختصاصي الأمراض العظمية الدكتورعبد الله عبد الله أوضح لسانا الصحية أنه لا يمكن تحديد سبب وحيد لطقطقة الركبة فقد تكون مؤشراً لعدة مشاكل من بينها خلل خلقي أو وراثي في المفاصل واحتكاك الأربطة والأوتار ببعضها نتيجة زيادة الضغط عليها بسبب الوزن الزائد أو ضعف العضلات.

وأضاف عبد الله إن طقطقة الركبة قد تكون ناجمة عن وجود فقاعات غازية حول المفصل أو خشونة الأخير والتهابه وتآكل الغضروف مع التقدم بالعمر.

ويساعد الفحص السريري وصور الأشعة على تحديد سبب طقطقة الركبة حسب طبيب العظمية الذي أشار لضرورة تحديد السبب لعلاجه قبل تفاقم المشكلة.

وعن العلاج لفت الاختصاصي إلى وجود طرق عدة منها جلسات المساج للركبة وتدليكها بهدف إرجاع المفصل لمكانه وتقوية العضلات والأدوية التي تعالج التهاب المفاصل وتخفف الألم فضلا عن حقن المادة الهلامية في الركبة بإشراف الطبيب لتقليل احتكاك المفصل.

وينصح عبد الله للوقاية من أسباب طقطقة الركبة بتجنب زيادة الوزن لتخفيف الضغط على الركبة وممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في إراحة المفصل ومراجعة الطبيب في حال استمرار الطقطقة لفترة طويلة أو ترافقت مع صعوبة بالمشي مع تجنب الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة ووضع كمادات باردة على منطقة الركبة.

سالم الحسين