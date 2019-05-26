روحاني: إيران قادرة على الانتصار بالحرب الاقتصادية مع أمريكا

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران قادرة على تجاوز الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة عليها والانتصار فيها.

وشدد روحاني خلال استقباله أمس عددا من ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية على “أن وحدة الفكر والثقافة لدى أبناء الشعب الإيراني تشكل أحد المتطلبات الأساسية للانتصار في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران”.

وقال روحاني: “نحن ندرك تماما معاناة الشعب جراء هذا الحصار الجائر” لافتا إلى أن جهود الحكومة اليوم تنصب على الحيلولة دون تعرض الناس لمعاناة وصعوبات أكثر.

ودعا وسائل الإعلام إلى العمل على إفشال الدعاية الإعلامية المغرضة للأعداء وإبراز الإجراءات والإنجازات التي حققتها البلاد.

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