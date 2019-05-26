الجيش يبسط سيطرته على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها

حماة وإدلب-سانا

بسطت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على كامل بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر فلول إرهابيي “جبهة النصرة” فيها.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات دقيقة تخللها اشتباكات وتكتيكات حربية تتناسب والطبيعة العمرانية للبلدة ضد مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته عند آخر نقاط تحصنهم على أطراف بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

وبين المراسل أن العمليات أسفرت عن بسط سيطرة الجيش على كامل بلدة كفر نبودة بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد الحربي.

وأضاف المراسل إن الأعداد الكبيرة للإرهابيين واستخدام السيارات المفخخة التي يقودها الانتحاريون وترسانة الآليات والأسلحة التي آزر بها نظام أردوغان الإخواني الإرهابيين سحقت بفعل ضربات بواسل الجيش العربي السوري على أبواب البلدة وبقايا حطام آلياتهم وجثث قتلاهم المنتشرة في المكان تدل على حجم خسائرهم التي تكبدوها خلال معركة تحرير البلدة من الإرهاب.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش مستمرة في الرد على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد حيث نفذت صباح اليوم رمايات صاروخية ومدفعية على أوكار وتحصينات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له في محيط مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

وبين المراسل أن الرمايات أسفرت عن تدمير آليات وأوكار وتحصينات للإرهابيين والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

ولفت مراسل سانا إلى أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية التي تعتدي بالقذائف الصاروخية على نقاط الجيش والأهالي في المناطق الآمنة وممتلكاتهم عبر ضربات مركزة وكثيفة على تجمعات ومرابض الهاون ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط كفر نبودة باتجاه عمق مناطق انتشارهم بالريف الشمالي.

وبين المراسل أن الضربات أصابت أهدافها بدقة ودمرت عدداً من الآليات والأوكار ومنصات إطلاق صواريخ وأوقعت العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري قتلى ومصابين.

وأصيب أمس امرأة وطفل واندلعت حرائق ضمن الأراضي الزراعية جراء مواصلة المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف الصاروخية على قرية بلحسن.

ودمرت وحدات الجيش أمس تجمعات واليات ومنصات إطلاق صواريخ لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في بلدات اللطامنة وكفرزيتا والهبيط في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.