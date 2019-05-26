الأطباء يكتشفون السبب الرئيسي للإصابة بالسرطان القاتل

واشنطن-سانا

توصل علماء أمريكيون إلى السبب الرئيسي في تطور مرض السرطان وانتقاله لحالات أكثر تقدماً.

ووفقا لموقع لايف ساينس فإن العلماء من جامعة تافتس أوضحوا أن السبب الرئيسي والأكثر شيوعا لتطور السرطان يعود إلى سوء التغذية.

وقام العلماء بإجراء دراسة شملت تحليل بيانات لباحثين سابقين حول عادات الغذاء وتطور السرطان لدى الأمريكيين بالاعتماد على جهاز كمبيوتر متطور ليقارنوها لاحقا بإحصائيات حول حالات من السرطان تم تشخيصها في الولايات المتحدة الأمريكية في 2015.

وشملت الدراسة بيانات حوالي 80 ألف مصاب منها 5 بالمئة من الحالات تعود فيها أسباب تطور السرطان لسوء التغذية بينما 6 بالمئة من الحالات يعود لتناول الكحول.

وخلص العلماء إلى أن تناول كميات غير كافية وقليلة من الحبوب والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان بالإضافة للاعتماد على اللحوم المصنعة هو أحد الأسباب الرئيسية لتطور هذا المرض.