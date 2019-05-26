مقتل وإصابة ستة عراقيين بتفجير إرهابي في الحويجة

بغداد-سانا

قتل أربعة عراقيين وأصيب اثنان آخران بجروح جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في قضاء الحويجة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله إن “عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة بكركوك ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وأضاف المصدر “أن العبوة انفجرت أثناء ذهاب المواطنين لإخماد الحرائق المندلعة في ناحية العباسي داخل أراضي زراعية”.

وشهد عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع القمح والشعير ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة.