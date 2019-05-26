رئيس الوزراء العراقي يبحث مع ظريف الأوضاع الاقليمية والدولية

بغداد- سانا

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأوضاع الاقليمية والدولية.

ونقل موقع السومرية عن مكتب عبد المهدي قوله في بيان: “إن رئيس مجلس الوزراء بحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني في بغداد العلاقات بين العراق وإيران ومتابعة الملفات التي اتفق عليها الطرفان في زيارتي الرئيس روحاني إلى العراق ورئيس مجلس الوزراء إلى إيران.

وكان ظريف وصل مساء اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد ليبحث مع المسؤولين العراقيين التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية.