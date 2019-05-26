اعتقال ستة إرهابيين من تنظيم (داعش) جنوب شرق الموصل

بغداد -سانا

اعتقلت قوات الأمن العراقية ستة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب شرق مدينة الموصل.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الداخلية العراقية قولها في بيان: إن شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على أوامر صادرة عن القضاء ألقت القبض على ستة عناصر من عصابات “داعش” الإرهابية كانوا خلال فترة سيطرة الإرهابيين على مدينة الموصل يعملون في صفوف التنظيم الإرهابي.

وأضافت الوزارة: أنه “تم القبض عليهم في عدد من قرى حاوي السلامية جنوب شرق مدينة الموصل”.

وكانت قوات الأمن العراقية أعلنت في وقت سابق اعتقال إرهابيين اثنين في الموصل.