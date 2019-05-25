منصور: سورية القاعدة الأساسية للنضال بوجه قوى العدوان والهيمنة

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية اللبنانية الأسبق عدنان منصور أن سورية لا تدافع عن نفسها فقط في وجه الإرهاب بل تدافع عن الأمة وعن قوى المقاومة كلها لأنها تشكل القاعدة الأساسية للنضال العربي في وجه العدوان الإسرائيلي وقوى الهيمنة والتسلط.

وقال منصور في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت: إن سورية دعمت المقاومة في لبنان وفلسطين وتواجه حاليا قوى الإرهاب ولم تنحرف عن مبادئها وظلت وفية وأمينة لشعبها وللشعوب الحرة في هذه المنطقة.

وأشار منصور إلى أنه في ذكرى عيد المقاومة والتحرير تتجدد الآمال للمتطلعين إلى الدور الذي تقوم به الشقيقة سورية بمواصلتها معركتها ضد الإرهاب وتطهير أرضها من كل القوى التي تهدد أمنها واستقرارها.