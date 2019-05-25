العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق رياق بعلبك الهرمل في البقاع والبقاع الغربي والجنوب وصولا إلى صيدا وصور ومرجعيون والنبطية ثم غادرتا باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان: إن زورقين حربيين إسرائيليين أقدما على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وعمل أحدهما على توجيه كاشف ضوئي وخرطوم مياه باتجاه مركب صيد لبناني بينما أقدم الزورق المعادي الثاني على إطلاق النار باتجاه مركب صيد لبناني آخر مقابل رأس الناقورة دون إصابته.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي انتهاكاتها أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية وخاصة القرار 1701.

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