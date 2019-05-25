سيريل رامابوسا يؤدي اليمين رئيساً لجنوب أفريقيا

بريتوريا-سانا

أدى رئيس جنوب أفريقيا الجديد سيريل رامابوسا اليوم اليمين القانونية متعهداً بتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد الذي يعرقل النمو الاقتصادي.

وذكرت رويترز أن رامابوسا أدى اليمين أمام حشد ضم نحو 32 ألف شخص في ملعب بالعاصمة بريتوريا كرابع رئيس منتخب لجنوب أفريقيا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري.

وقال رامابوسا 66 عاماً: “اليوم تدخل بلادنا عصراً جديداً من الأمل والتجديد.. دعونا نبرم اتفاقاً من أجل النمو والفرص الاقتصادية.. من أجل أرض منتجة وفرص أكبر.. اتفاق دولة كفوءة وقادرة وأخلاقية.. دولة خالية من الفساد”.

وكان رامابوسا ناشطاً ضد الفصل العنصري وقاد نقابة عمالية.

وانتخت برلمان جنوب أفريقيا رامابوسا رئيساً للبلاد في الـ 23 من الشهر الجاري في أول جلسة للبرلمان منذ فوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت في وقت سابق الشهر الجاري.

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