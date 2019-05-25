المجموعات الإرهابية تعتدي بالصواريخ على السقيلبية وحقول القمح في محيطها وبلدة عين الكروم بريف حماة

حماة-سانا

واصلت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة عين الكروم ومدينة السقيلبية والأراضي الزراعية في محيطها ما تسبب باندلاع حرائق في محاصيل الفلاحين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن مجموعات إرهابية تنتشر في الريف الشمالي الغربي اعتدت صباح اليوم بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية بمدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم وأشار إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بحدوث أضرار مادية بعدد من منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأضاف المراسل.. إن إرهابيين يتحصنون في محيط قرية ميدان غزال في جبل شحشبو بالريف ذاته أطلقوا ثمانية صواريخ من نوع غراد على حقول القمح في محيط مدينة السقيلبية ما تسبب باندلاع النيران في عدد منها.

وبين المراسل أن عناصر الإطفاء بالتعاون مع الأهالي سارعوا إلى التعامل مع النيران ومحاصرتها وإخمادها منعاً من امتدادها إلى حقول إضافية وبالتالي التقليل ما أمكن من الأضرار في محصول القمح والأشجار المثمرة في البساتين المجاورة نتيجة الاعتداء الإرهابي.

واعتدت التنظيمات الإرهابية الأربعاء الماضي بعدد من القنابل أسقطتها من طائرة مسيرة على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي ما تسبب بوقوع دمار كبير في المحطة.

وتنتشر معظم التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وتعتدي بشكل متواصل على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.