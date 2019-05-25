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تحطم مروحية عسكرية أمريكية في أفغانستان

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2019-05-25

كابول-سانا

أعلن مسؤول أميركي اليوم أن مروحية عسكرية أمريكية تحطمت خلال “هبوط صعب” لها في أفغانستان مشيراً إلى إصابة ركابها وطاقمها بجروح.

ونقلت فرانس برس عن الكولونيل ديفيد باتلر الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان قوله “إن طائرة (سي إتش 47 شينوك) اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب خلال مهمة في ولاية هلمند” مشيراً إلى أنها دمرت بالكامل دون أن يوضح ماهية المهمة.

ولفت إلى أن المروحية “لم تتعرض لأي نيران أو عمل معاد” مبيناً أن حالة ركاب الطائرة الأفغان والأمريكيين مستقرة.

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