بوتين: “يوم إفريقيا” يرمز لوحدة شعوب القارة

موسكو-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأييد بلاده الكامل لجهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات المحلية ومكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في رسالة تهنئة وجهها اليوم لرؤساء دول وحكومات إفريقيا بمناسبة (يوم إفريقيا) “إن الدول الإفريقية تسير بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التكنولوجية وتلعب دوراً متزايد الأهمية في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي” مبيناً أن يوم إفريقيا يرمز لوحدة شعوب القارة ورغبتها في الاستقلال والسلام والرخاء.

وعبر بوتين عن ارتياحه للعلاقات الودية والبناءة بين روسيا ودول إفريقيا مشيراً إلى أن القمة الروسية الإفريقية والمنتدى الاقتصادي اللذين سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية في تشرين الأول المقبل سيعملان على تعزيز هذه العلاقات من الناحية النوعية وسيتيحان للجانبين رسم أشكال جديدة للتعاون المثمر.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

