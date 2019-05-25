إصابة عشرة أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية نيو جيرسي الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب 10 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار في مدينة ترينتون عاصمة ولاية نيو جرسي الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات الأمنية في المدينة قولها إنه تم إبلاغ الشرطة بإطلاق النار في وقت مبكر اليوم خارج حانة في منطقة برونزويك في المدينة حيث تم العثور على العديد من الجرحى.

وقال النقيب ستيفن فارن المتحدث باسم شرطة ترينتون إنه تم نقل خمسة رجال وخمس نساء إلى المستشفيات المحلية لافتا إلى أن إصابة أحد الجرحى خطيرة.

وأكد المتحدث أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في المدن الأمريكية نتيجة انتشار السلاح بين الأمريكيين وعدم وجود ضوابط لحيازة تلك الأسلحة وهو ما أدى خلال السنوات الماضية إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.