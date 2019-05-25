تضرر نحو 3600 دونم من محصول الشعير في الحسكة جراء الحرائق

الحسكة-سانا

أدت الحرائق التي شهدتها محافظة الحسكة منذ بداية عمليات الحصاد مطلع الأسبوع الماضي إلى تضرر مساحات من الأراضي الزراعية ولا سيما المزروعة بمحصول الشعير.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في زراعة الحسكة المهندس جلال بلال أن الحرائق التي شهدتها المحافظة أتلفت نحو 3600 دونم شعير منها 1200 دونم بمنطقة رأس العين و900 دونم في تل براك و600 دونم بمناطق الحسكة و900 دونم في منطقة العريشة جنوب الحسكة.

وأشار بلال إلى أن كمية الإنتاج المفقودة من المساحات المتضررة جراء الحرائق قدرت بنحو 926 طناً من محصول الشعير داعياً الفلاحين الذين يقومون بحصاد إنتاجهم إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة ومنها تركيب كاتم شرار على الآليات وتجهيز معدات الإطفاء والتخلص من النباتات الجافة القريبة من الطرق العامة.

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