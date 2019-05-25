قوات الأمن العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في الموصل

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على إرهابيين اثنين في الموصل شمال العراق.

وجاء في بيان صدر اليوم عن مديرية الاستخبارات العسكرية نشرته وكالة أنباء الإعلام العراقية واع أن “قوة من المديرية في قيادة عمليات نينوى تمكنت بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة من اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة سادة بعويزه بالجانب الأيسر من الموصل”.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين متخصصان بصناعة الكواتم وتفخيخ العجلات من خلال ورشة كانا يمتلكانها بالجانب الأيمن من الموصل.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت أمس سبعة من متزعمى تنظيم “داعش” الإرهابي في السليمانية شمال شرق البلاد.