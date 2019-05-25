ظريف: إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة يشكل تهديدا للسلام الدولي

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أن قرار الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في منطقة الشرق الأوسط يشكل تهديدا للسلام الدولي.

وقال ظريف لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قبيل عودته من زيارة إلى باكستان: إن “تعزيز التواجد الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته”.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أعلن في حديث للصحفيين أمس الأول أن الوزارة تبحث إمكانية إرسال قوات إضافية إلى المنطقة بزعم “تعزيز سبل حماية القوات الأمريكية” في مواصلة لسياستها القائمة على تأجيج التوترات في المنطقة والعالم فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا أنه “لا يعتقد” بأن بلاده بحاجة لإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

في سياق آخر رفض ظريف أي احتمال للاتصال هاتفيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وقال ظريف لوكالة رويترز: “إنه وفي ظل الأوضاع الراهنة التي خلقتها الإدارة الأمريكية فلا إمكانية للحل السهل والسريع لحادث كاعتقال العناصر العشرة للقوة البحرية الأمريكية من قبل إيران في مياهها الإقليمية عام 2016 فيما لو وقع مرة أخرى”.

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