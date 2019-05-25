مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي قبالة السديس نجران

صنعاء-سانا

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم وأصيب آخرون جراء إطلاق القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخ زلزال 1 اليوم على تجمعاتهم قبالة السديس نجران.

وأكد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين بصفوف المرتزقة في الموقع المستهدف.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيبوا أمس خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء فيما تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في جيزان.

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