تلعب الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ولاسيما فرنسا وبريطانيا أدواراً خبيثة على صعيد السياسة العالمية، حاملة لواء الدفاع الخداع عن حقوق الإنسان متكئة على نفوذها الكبير في الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن الدولي، لتنفذ ما يحلو لها من سياسة، ولتمرير ما يخدم مصالحها الاستعمارية على مستوى العالم أجمع.

القضية الفلسطينية وغيرهما الكثير أظهرت التأزم اللامعقول في ما كانت تسمى «عصبة الأمم», والانحياز الأعمى لكيان الاحتلال الإسرائيلي وفضحت مآرب الدول الغربية, ونحن نعيش الآن نتائج تآمرهم من فلسطين إلى الحرب الإرهابية المدفوعة الثمن على سورية.

تلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي, لا هم لها سوى الدسائس وإشعال النيران وافتعال الأزمات العالمية, لتأتي بتلك الأزمات إلى ملعبها الأول, وهو مجلس الأمن وفصله السابع وبذلك تتحكم بمصير الدول وترسم مستقبل الشعوب على هواها.