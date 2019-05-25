كوبا تجدد دعمها الثابت لسورية في مواجهة الإرهاب

هافانا-سانا

جددت نائب وزير الخارجية الكوبية أنايانسي رودريغيز كاميخو دعم بلادها الثابت لسورية واعتزازها بصمود ومقاومة جيشها وشعبها وقيادتها في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ أكثر من 8 سنوات معربة عن تقديرها لمواقف سورية الداعمة لكوبا في نضالها لرفع الحصار الأمريكي المفروض على بلادها منذ ستين عاما.

وخلال لقاء الدكتور إدريس ميا سفير سورية لدى كوبا في دار السكن السوري بالعاصمة هافانا بعدد من سفراء الدول الصديقة وحضور مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكوبية نوهت رودريغيز بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين مؤكدة أن صوت كوبا في المحافل الدولية سيبقى دائما إلى جانب سورية.

من جهته أكد السفير ميا تقدير سورية لمواقف كوبا الداعمة للقضايا العربية العادلة في المحافل الدولية مشددا على أن البلدين يقفان في خندق واحد في مواجهة الإمبريالية العالمية وأدواتها.

ولفت السفير ميا إلى أن سورية ستستمر في الوقوف إلى جانب كوبا في جهودها الهادفة لرفع الحصار الظالم والجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة عنها.

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