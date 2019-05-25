غارسيا تواجه ياسترمسكا في نهائي بطولة ستراسبورغ للتنس

باريس- سانا

بلغت الفرنسية كارولين غارسيا المباراة النهائية والتي ستواجه فيها الأوكرانية المصنفة الخامسة ديانا ياسترمسكا بعد تغلبها على مواطنتها كلوي باكيه بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و 6-4 في الدور قبل النهائي لبطولة ستراسبورغ الدولية للتنس.

وهيمنت غارسيا بطلة نسخة 2016 على المباراة وسددت 11 ضربة إرسال ساحق ولم تواجه أي نقطة لكسر إرسالها لتقابل ياسترمسكا لأول مرة في مسيرتها.

وفي وقت سابق صعدت اللاعبة الأوكرانية الشابة لثاني نهائي لها هذا الموسم بفوزها على أريانا سابالينكا لاعبة روسيا البيضاء والمصنفة الثانية بمجموعتين بواقع 6-4 و6-4.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى بعد أن كسرت إرسال منافستها في الشوط الخامس جددت ياسترمسكا البالغة من العمر 19 عاما كسر إرسال سابالينكا في بداية المجموعة الثانية قبل أن تفوز باللقاء في رابع نقطة لحسم المباراة.