مغني الأوبرا السوري عون معروف.. الصوت العربي الوحيد في حفل افتتاح مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية بالصين

بكين- سانا

كان مغني الأوبرا السوري “عون معروف” الصوت العربي الوحيد الذي صدح إلى جانب أربعة من نخبة مغني الأوبرا في العالم خلال افتتاح مؤتمر “حوار الحضارات الآسيوية” على أحد أهم المسارح في العاصمة الصينية بكين.

معروف ابن المعهد العالي للموسيقا حمل بصوته الرخيم اسم سورية الحضارة والعراقة فكان أحد أبنائها الأوفياء لفنونها وموسيقاها النابضة بالإنسانية أمام عشرات الألاف من جمهور قدموا من 48 دولة لمتابعة هذا الحدث الحضاري العالمي رغم نقله المباشر على شاشات التلفزة.

وعبر قدرات صوتية نماها بدراسته الأكاديمية أدى معروف مجموعة من روائع الأغاني الأوبرالية برفقة سوبرانو من البيرو ومغني تينور من الصين والهند إلى جانب مغني الأوبرا الايطالي الشهير آندريا بوتشيلي.

وأعرب معروف في تصريح لـ سانا عن سعادته بهذه المشاركة التي تزيد من خبرته حيث استثمر مدة التحضير لتبادل المعرفة والخبرات مع المغنين الأوبراليين والموسيقيين المشاركين إضافة إلى إطلاعه المباشر على تجربة المغني العالمي بوتشيلي وقال معروف: “حملت اسم وطني بصوتي فسورية هي من أوصلتني للوقوف بكل ثقة على المسارح العالمية عبر دعوتي من قبل وزارة الثقافة للمشاركة بمؤتمر حوار الحضارات الآسيوية”.

وأعرب معروف الذي يعمل حاليا كمدرس في معهد صلحي الوادي للموسيقا عن طموحه لإيصال صوت الجمال والإنسانية والحضارة السورية عبر المنابر الثقافية العالمية.

وشارك معروف مرات عديدة في ورش عمل مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية ومغنية الأوبرا السورية العالمية سمية حلاق إضافة إلى العديد من حفلات الـ “سولو” بدمشق وبيروت والجزائر.

رشا محفوض