قوات الأمن العراقية تعتقل 7 من متزعمي تنظيم داعش الإرهابي

بغداد -سانا

اعتقلت وحدات الأمن العراقية 7 من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في السليمانية شمال شرق البلاد وتمكنت من إحباط عمليات إرهابية كان عناصر التنظيم ينوون تنفيذها في بغداد وشمال البلاد .

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن مصدر أمني قوله إن “خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية أمنية بالتعاون مع أمن مدينة السليمانية استهدفت مجموعة إرهابية كادت تنفذ عمليات إرهابية” مشيرا إلى أنه “تم خلال العملية القبض على 7 من أبرز متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس الأول القبض على إرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.