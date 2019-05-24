ثمانية جرحى جراء انفجار في ليون الفرنسية

باريس- سانا

أصيب ثمانية أشخاص بجروح جراء انفجار اليوم في شارع للمشاة بمدينة ليون شرق فرنسا.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة الفرنسية لوكالة “فرانس برس” “نرجح فرضية الطرد المفخخ” في الانفجار دون تقديم تفاصيل إضافية.

وحسب مصادر الشرطة كان الطرد يحتوي على “براغ ومسامير” وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب ليون التي تعد من أكبر المدن الفرنسية فيما أخلت قوات الأمن المنطقة وضربت طوقا أمنيا حولها.

وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 37 آخرين بانفجار عنيف وقع داخل مخبز في شارع تريفيز بالدائرة التاسعة للعاصمة الفرنسية باريس في كانون الثاني الماضي .