الحرس الثوري الإيراني: تهديدات واشنطن ضد إيران لن تحقق أهدافها

طهران-سانا

أكد الحرس الثوري الايراني اليوم أن التهديدات الأمريكية ضد إيران لن تحقق أهدافها وأن واشنطن لا تفهم سوى لغة القوة.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي إن إيران تمتلك دائما الخطط لمواجهة الأعداء وهي منذ أربعين عاما تعمل على رصدهم والتصدي لهم ومنع تغلغلهم ونشر نفوذهم وقد حققت النصر عليهم مؤكدا أن “واشنطن لا تفهم لغة التفاوض إنما لغة القوة”.

وأضاف فدوي إن “أعداء الثورة الإيرانية لم يحققوا الانتصار في أي جبهة من جبهات المقاومة وأخفقوا في إيران وسورية ولبنان وفلسطين واليمن وأفغانستان”.

وشدد فدوي على أن “قيادة العمليات الأمريكية في المنطقة هي منشأ جميع الأعمال الإرهابية وان طائراتهم المسيرة وأسلحتهم الإجرامية تشهد على جرائمهم في اليمن وأفغانستان وسوريه والعراق” لافتا إلى أن توقف حاملة الطائرات الأمريكية في مياه المحيط الهندي وعدم دخولها المنطقة “دليل على الخوف والرعب الموجود في قلوبهم”.

بدوره أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن الولايات المتحدة أوجدت تنظيم داعش الإرهابي لإلهاء الرأي العام العالمي عن ممارسات كيان الاحتلال الصهيوني الإجرامية مشددا على أن انتصار جبهة المقاومة وهزيمة التنظيمات الإرهابية أعاد الأمل مرة أخرى للشعب الفلسطيني بقضيته.

وقال شريف في كلمة له اليوم إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيفشل في القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني عبر تمرير /صفقة القرن/ المشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية” لافتا إلى أن الأسس التي يرتكز عليها الكيان الصهيوني أضعف من أي وقت مضى.

وأكد شريف أن التهديدات الأمريكية ضد إيران لن تحقق أهدافها وأن الجنود الأمريكيين في المنطقة سيقعون في أسر الحرس الثوري في حال ارتكبوا أي خطأ مشددا على استعداد بلاده لمواجهة أي عدوان أكثر من أي وقت مضى.