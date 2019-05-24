كوبا تدين فرض المزيد من العقوبات الأميركية على فنزويلا

هافانا-سانا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اليوم فرض المزيد من العقوبات الأميركية على فنزويلا.

وقال كانيل في تغريدة له اليوم على موقع تويتر “إن كوبا تستنكر وتدين موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على قانون يشجع على فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والتجارية على الجمهورية البوليفارية” مطالبا الدول التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في فنزويلا برفع أيديهم عنها.

وأكد كانيل أيضا فشل الإجراءات القسرية أحادية الجانب الأكثر تعقيدا وشمولا على مدار التاريخ والتي طبقتها الولايات المتحدة على كوبا على مدار ستين عاما مشددا على أن بلاده سوف تدافع دائما عن سيادتها واستقلالها.

يذكر أن فنزويلا تواجه تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية بهدف زعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على رئيسها الشرعي نيكولاس مادورو الذي يرفض الخضوع لاملاءات الإدارة الأمريكية وسياساتها.