إخماد عدد من الحرائق في السويداء

الجمعة / 24 / 05 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أحزاب لبنانية: رعاة الإرهاب يعملون على إطالة أمد الحرب على سورية
2019-05-24
حزب الاتحاد اللبناني: محاولات أمريكا وحلفائها فشلت في إضعاف سورية
2019-05-23
بابيش: سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه سورية كارثية
2019-05-23
الجعفري: سورية ستواصل مكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها من خطره- فيديو
2019-05-23
عبيد: سورية اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المهجرين
2019-05-23
سورية تدعو منظمة الصحة العالمية إلى العمل لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية عنها
2019-05-23
بوغدانوف يبحث مع وفد أمريكي الأوضاع في سورية والمنطقة
2019-05-22
محليات
انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا مع بقائها أعلى من معدلاتها
2019-05-24
تأهيل عدد من الشوارع ضمن المنطقة الصناعية في حمص
2019-05-24
أضرار مادية في أراض زراعية جراء حريقين في صحنايا وحرستا بريف دمشق
2019-05-24
إخماد حريق بالقرب من دوار العلم في القنيطرة
2019-05-24
رياضة الانزلاق على الحبل بين جبلين في طرطوس
2019-05-24
الحرارة أعلى من معدلاتها وتميل للانخفاض غدا
2019-05-24
إخماد عدة حرائق في محافظات السويداء وحمص ودرعا وطرطوس
2019-05-23
رياضة
هل يودع راموس ريال مدريد؟
2019-05-24
ايفرتون يضم لوسل حارس هدرسفيلد
2019-05-24
البلجيكي فيلموتس مدرباً للمنتخب الإيراني بكرة القدم
2019-05-24
ليبي يعود من جديد إلى تدريب التنين
2019-05-24
برشلونة يضم اللاعب لودوفيت ريس إلى صفوفه
2019-05-23
المنتخب الروسي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للهوكي
2019-05-23
المدرب رودي غارسيا يغادر مرسيليا في نهاية الموسم
2019-05-23
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2019-05-24
الري الحديث.. ضرورة ملحة وعوائد اقتصادية عديدة
2019-05-24
مؤشر تداولات سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 27ر10 نقاط خلال أسبوع
2019-05-23
حلب.. اكتمال الاستعدادات لموسم الحصاد
2019-05-23
خدمات جديدة لهيئة الاستثمار السورية
2019-05-23
الجيولوجيا تؤهل مناجم الملح لإنتاج أكثر من 200 ألف طن سنويا
2019-05-23
انخفاض أسعار الخضار والفواكه في أسواق درعا
2019-05-23
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موسكو: واشنطن تعتمد على الإرهابيين في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية
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(المشاركة في إعادة إعمار سورية والعراق).. ندوة للخارجية التشيكية الأسبوع المقبل
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يازجي يحذر من ممارسات العدو الصهيوني التي تهدد بتفشي الأمراض في الجولان المحتل
إصابة فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام الاحتلال مدنا في الضفة
إخماد عدد من الحرائق في السويداء
2019-05-24
تصوير: حسان السمارة
الحرائق في السويداء
2019-05-24
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القضاء على ثلاثة إرهابيين في جمهورية داغستان الروسية
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