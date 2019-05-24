هل يودع راموس ريال مدريد؟

مدريد-سانا

ذكر برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني الشهير أن قائد ريال مدريد سرخيو راموس يدرس هذه الأيام إمكانية الاستمرار مع الفريق أو البحث عن وجهة أخرى في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونقل موقع روسيا اليوم عن البرنامج إن استمرار راموس في ريال مدريد الموسم المقبل بات موضع شك كبير بسبب الشعور بالضجر بعد كل ما حدث مع الفريق في هذا الموسم المخيب للآمال لجماهير النادي، لذا يتوقع خروج راموس هذا الصيف من ريال مدريد.

كما تداولت الصحف الإسبانية أخبارا عن رغبة كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضم المدافع البالغ 33 عاما.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المدافع راموس بدأ بالتنازل عن فكرة رفض اللعب خارج قلعة “سانتياغو برنابيو”، وأن الأمر قد يكون مفيدا لمسيرته الشخصية ولريال مدريد أيضا.

ولكن حتى الآن لم تتلق إدارة الملكي أي إشارة صريحة من جانب اللاعب أو وكيل أعماله أو حتى من ممثليه القانونيين، حسب الصحيفة.

وأضافت “ماركا” أن الريال يدرس خيارات بديلة محتملة تحسبا لخروج أي من لاعبي الفريق، إلا أنها لم تتوقع أن يتعلق الأمر بوداع راموس.