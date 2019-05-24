القضاء على ثلاثة إرهابيين في جمهورية داغستان الروسية

موسكو-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان شمال القوقاز الروسي اليوم القضاء على ثلاثة ارهابيين في عملية أمنية.

ونقلت وكالة تاس عن متحدث باسم مركز المعلومات التابع للجنة قوله إنه “في إطار نظام مكافحة الإرهاب في منطقة كيزيلورت بداغستان نفذت قوة تابعة للجنة عملية مداهمة وتفتيش لمنزل غير مأهول في قرية (السلطان يانغو يورت) وقام مسلحون بمباغتة ضباط القوة ما اضطرهم إلى الرد وأسفرت اشتباكات بين الطرفين عن مقتل ثلاثة من المسلحين دون وقوع ضحايا في صفوف ضباط إنفاذ القانون.

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على أسلحة وذخائر في الموقع المداهم.

وكانت قوات الأمن الروسية قضت على العديد من المسلحين في داغستان خلال الأشهر الماضية بينهم مسلحون متورطون في عمليات إرهابية.