عبد اللهيان يدعو الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم حيال الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن عدم تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم حيال الاتفاق النووي الموقع مع بلاده يشكل أكبر عقبة أمام الحفاظ عليه.

ولدى استقباله مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر اليوم قال عبد اللهيان “إن انعدام الإجراء العملي من قبل الأطراف الأوروبية في تنفيذ التزاماتهم في إطار الاتفاق النووي يمثل أكبر عقبة في مسار صيانة الاتفاق”.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أكد في تصريحات له الثلاثاء الماضي أن أوروبا لا تلتزم بوعودها في إطار الاتفاق النووي وهي غير مستقلة وتنتظر المستجدات الأخيرة بين إيران وأمريكا دون لعب أي دور مهم.

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