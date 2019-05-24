ليبي يعود من جديد إلى تدريب التنين

بكين-سانا

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم عن عودة الإيطالي مارشيلو ليبي، لتولي تدريب منتخب التنين بعد رحيل مواطنه فابيو كانافارو.

وأكدت تقارير إعلامية صينية، أن عقد ليبي الجديد سيكون حتى 2022 وسينقسم لبندين مهمين، الأول قيادة الفريق لمونديال قطر، والثاني بلوغ نصف نهائي أمم آسيا 2023 المقبلة.

وسبق للمدرب المخضرم أن استقال من منصبه في شباط المنصرم عقب هزيمة منتخب الصين 3-0 أمام إيران، والتي أدت إلى خروج المنتخب من دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2019.

وترك ليبي قيادة المنتخب الصيني لمواطنه فابيو كانافارو، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت في آذار الماضي، وقاد خلالها المنتخب الآسيوي في مباراتين وديتين تلقى فيهما الهزيمة أمام كل من تايلاند وأوزبكستان.

وقرر كانافارو الاستقالة، ليعود لتدريب فريقه غوانزو إيفرغراند من جديد بعد صعوبة الجمع بين الوظيفتين.