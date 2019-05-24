سناتور أمريكي: اتهامات واشنطن لأسانج تهديد خطير لحرية الصحافة

واشنطن-سانا

أكد السناتور الأمريكي الديمقراطي رون وايدن أن اتهامات واشنطن لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج تمثل سابقة خطيرة في التعدي على حرية الصحافة والتعبير.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت أمس توجيه 17 اتهاماً جنائياً ضد أسانج.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وايدن قوله اليوم: “الأمر لا يتعلق بأسانج وإنما باستخدام قانون التجسس لاتهام جامعي وموزعي المعلومات السرية” معرباً عن قلقه بشأن الخطر المحتمل على عمل الصحفيين والتعديل الأول في الدستور الأمريكي الضامن لحرية التعبير والصحافة.

بدوره اعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان صحفي أن القرار الأمريكي “هجوم مباشر على التعديل الأول في الدستور الأمريكي”.

وواجه أسانج في وقت سابق اتهامات بالتخطيط مع تشيلسي مانينغ محللة المخابرات العسكرية السابقة للدخول إلى جهاز كمبيوتر حكومي أمريكي في إطار تسريب ويكيليكس عام 2010 مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأمريكية بشأن غزوها لكل من أفغانستان والعراق.

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