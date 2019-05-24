أحزاب لبنانية: رعاة الإرهاب يعملون على إطالة أمد الحرب على سورية

بيروت-سانا

أكدت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في عكار أن الدول الراعية للإرهاب تعمل على إطالة أمد الحرب الإرهابية على سورية .

وجاء في بيان صدر عن الأحزاب والقوى بعد اجتماع في مقر الحركة الشعبية اللبنانية: “الجهات الداعمة للإرهاب تعمل على إطالة الحرب الإرهابية على سورية عبر دعمها المجموعات الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية”.

وأكد المجتمعون عشية عيد المقاومة والتحرير على أهمية الحفاظ على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لاستكمال تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر وحماية لبنان من الأطماع الصهيونية.

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