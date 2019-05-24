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ارتفاع أسعار النفط

2019-05-24

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم وسط مخاوف من تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لوكالة رويترز بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.65 دولاراً للبرميل مرتفعة 89 سنتاً أو 1.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 58.65 دولاراً للبرميل.

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