واشنطن تواصل تأجيج التوترات وتبحث إرسال قوات إضافية للمنطقة

واشنطن-سانا

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن الوزارة تبحث “إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط” بزعم “تعزيز سبل حماية القوات الأمريكية هناك” في مواصلة لسياستها القائمة على تأجيج التوترات في المنطقة والعالم.

ونقلت رويترز عن شاناهان قوله للصحفيين اليوم “ما نبحثه هو.. هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط.. قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية”.

ونفى شاناهان التقارير التي أشارت إلى أن أعدادا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

وكانت وكالة أسوشيتيد برس ذكرت في وقت سابق أن البنتاغون سيقدم للبيت الأبيض خططا لإرسال 10 آلاف عسكري إضافي إلى الشرق الأوسط.

ودعت وزارة الخارجية الروسية أمس الولايات المتحدة وحلفاءها إلى عدم تأزيم الوضع في منطقة الخليج على خلفية الإجراءات الأمريكية الأخيرة المعادية لإيران والتي تضمنت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وقيامها بفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على طهران ومحاولتها منع الدول من التعامل معها.

وكان النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بالمجلس الفيدرالي الروسي فلاديمير جباروف أكد في وقت سابق اليوم أن روسيا ستعارض خطط الولايات المتحدة إرسال 10 آلاف من عسكرييها إلى منطقة الشرق الأوسط لافتا إلى أن تلك الخطط من شأنها أن تزعزع الاستقرار في تلك المنطقة.