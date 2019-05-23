بيلوسي: البيت الأبيض يرغب بشدة في إجراءات عزل ترامب

واشنطن-سانا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أن البيت الأبيض يرغب بشدة في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب كونها تناسبه سياسيا.

وأصبح عزل ترامب من منصبه موضوع مناقشة كبيرة في المعسكر الديمقراطي في مجلس النواب حيث يدعو بعض أعضائه إلى بذل جهود ملموسة من أجل عزله فيما يقترح البعض الآخر التركيز على ضمان هزيمة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2020.

ونقلت رويترز عن بيلوسي قولها اليوم أن “الرئيس ترامب دخل في نوبة غضب في اجتماع مع زعماء الكونغرس الديمقراطيين أمس” مضيفة “إنها تتمنى أن تتدخل عائلته أو إدارته أو موظفيه من أجل صالح البلاد”.

وأشارت بيلوسي وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس إلى أن الحديث عن عزل ترامب الآن سيكون من السابق لأوانه و”مثيرا للخلاف” معتبرة أن مثل هذه المبادرة ستكون “مصدر انقسامات كبيرة”.

وكانت بيلوسي أكدت في حديث لصحيفة واشنطن بوست الأميركية في آذار الماضي أن ترامب غير كفؤ لتولي منصبه كرئيس للولايات المتحدة لا أخلاقيا ولا فكريا كما أكدت في بيان مشترك مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في شباط الماضي أن ترامب تسبب بأضرار لثمانية ملايين أميركي حين قرر بشكل متهور إغلاقا حكوميا للحصول على تمويل لإقامة جدار مكلف مع المكسيك.

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