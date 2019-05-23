كاميرا سانا ترصد تصدي رجال الجيش لهجمات إرهابيي جبهة النصرة على محور تل هواش بريف حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عبيد: سورية اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المهجرين
2019-05-23
بوغدانوف يبحث مع وفد أمريكي الأوضاع في سورية والمنطقة
2019-05-22
الهند تؤكد العزم على المشاركة بعملية إعادة الإعمار في سورية
2019-05-22
موسيقيات التخت الشرقي النسائي يحملن تراث سورية الموسيقي إلى الصين
2019-05-22
يازجي: أهمية مواصلة حركة عدم الانحياز دعمها لمتابعة الأوضاع الصحية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة
2019-05-22
الصحة العالمية تصوت بالأغلبية لصالح مشروع يتعلق بالأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان
2019-05-22
مباحثات روسية أوروبية حول الوضع في سورية
2019-05-22
محليات
السورية للاتصالات: خدمة “FTTH” قريباً في مركزي المزة والمهاجرين
2019-05-23
تركيب 50 غرفة صفية مسبقة الصنع في مدارس الحسكة والقامشلي
2019-05-23
إخماد ستة حرائق بريف القنيطرة الشمالي
2019-05-23
15 حزيران آخر موعد لاستلام البحوث المشاركة في مؤتمر التطوير التربوي
2019-05-23
الأرصاد تحذر من زيادة احتمال الحرائق نتيجة الأجواء الحارة
2019-05-23
الحرارة إلى ارتفاع حتى يوم السبت
2019-05-23
السياحة تحدد الـ15 من حزيران موعدا للامتحان الكتابي المؤتمت لمسابقتها
2019-05-22
رياضة
المدرب رودي غارسيا يغادر مرسيليا في نهاية الموسم
2019-05-23
فيفا: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر
2019-05-22
الجيش يفوز على الطليعة في ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم
2019-05-22
اختتام المرحلة الرابعة لبطولة رمضانيات لفروسية قفز الحواجز
2019-05-22
مركزان تدريبيان يسهمان بعودة لعبة كرة اليد في اللاذقية
2019-05-22
إشبيلية يعلن رحيل مدربه كاباروس رسميا
2019-05-22
انتقاء بتول الأحمد للمنتخب الوطني بالكيك بوكسينغ
2019-05-22
اقتصاد
حلب.. اكتمال الاستعدادات لموسم الحصاد
2019-05-23
خدمات جديدة لهيئة الاستثمار السورية
2019-05-23
الجيولوجيا تؤهل مناجم الملح لإنتاج أكثر من 200 ألف طن سنويا
2019-05-23
انخفاض أسعار الخضار والفواكه في أسواق درعا
2019-05-23
توقعات بتسويق 20 ألف طن قمح من الحقول الإكثارية في درعا
2019-05-23
وزير خارجية الصين: ضغوط أمريكا على هواوي تنمر اقتصادي
2019-05-23
روحاني: الأعداء فشلوا في وقف التنمية في إيران على مدار أربعين عاما
2019-05-22
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كاميرا سانا ترصد تصدي رجال الجيش لهجمات إرهابيي جبهة النصرة على محور تل هواش بريف حماة
2019-05-23
تصدي رجال الجيش لهجمات إرهابيي جبهة النصرة على محور تل هواش بريف حماة
2019-05-23
Hiba
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