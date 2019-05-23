حلب.. اكتمال الاستعدادات لموسم الحصاد

حلب-سانا

أكملت محافظة حلب استعداداتها لموسم الحصاد الحالي واتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسويق واستلام الحبوب من الفلاحين عبر المراكز المنتشرة في المدينة والريف.

وذكر المهندس رضوان حرصوني معاون مدير زراعة حلب في تصريح لمراسل سانا أن المساحات المزروعة بمحافظة حلب بالقمح بلغت 300457 هكتارا ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها 597 ألف طن بينما بلغت المساحات المزروعة بالشعير 387107 هكتارات مع تقديرات بأن يبلغ إنتاجها 473953 طنا.

وأشار إلى أن عدد الحصادات المنتشرة بالمحافظة لحصاد الحقول بلغ 330 وتم تحديد الـ 28 من الشهر الجاري موعدا لبدء استلام محصول الشعير من الفلاحين في مراكز الحبوب بالمحافظة بينما تم تحديد موعد استلام القمح في التاسع من الشهر المقبل.

ولفت إلى أن المديرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية تحسبا لاندلاع حرائق حيث تم تخصيص 16 صهريجا من مديرية الزراعة والدفاع المدني إضافة لآليات فوج إطفاء حلب مشيرا إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إخماد حرائق أتت على 92 هكتارا من الشعير و4 هكتارات من القمح.

وأوضح المهندس سليمان الراعي مدير فرع المؤسسة العامة السورية للخزن وتصنيع الحبوب في حلب في تصريح مماثل أن المؤسسة خصصت 6 مراكز لاستلام الأقماح في الريف الجنوبي والشرقي للمحافظة ومركزا لاستقبال الأقماح الدوكما في هنانو وتم تجهيز تلك المراكز بكل التجهيزات واللوازم الضرورية للقيام بعملية استلام الحبوب ورفد تلك المراكز بالعناصر الفنية اللازمة لافتا إلى توفر الكميات المطلوبة من الشلول والأكياس لبيعها للفلاحين.

وكانت اللجنة الزراعية الفرعية أقرت في اجتماعها الأخير بالمحافظة رفع نسبة الأكياس المسلمة إلى الجمعيات الفلاحية بنسبة 50 بالمئة وحددت استلام كمية 800 طن من القمح الدوكما يوميا حسب التسجيل المسبق واستلام كميات الشعير من المساحات المرخصة وفق شهادة المنشأ.

كما أقرت اللجنة تزويد الآليات المشاركة في عملية إطفاء الحرائق من قبل اللجان الفرعية للمحروقات في المناطق وأقرت أيضا تعهد المؤسسة العامة للحبوب والأعلاف باستلام كامل الكمية المسوقة وتقديم كامل التسهيلات للمزارعين.