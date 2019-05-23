الحرس الثوري:أميركا لا تستطيع ارتكاب أي حماقة تجاه إيران

طهران-سانا

أكد المستشار الأعلى للقائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد كميل كهنسال أن عصر هيمنة وتسلط قوى الاستكبار العالمية بدأ بالأفول.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن كهنسال قوله في تصريح له اليوم إن “الأعداء باتوا متيقنين من أن ايران قوة جديدة متبلورة في المنطقة.. وقد بذل الأميركيون والصهاينة كل جهودهم للوقوف أمام نفوذ وقوة وتعاظم اقتدارها الا انهم لم يفلحوا في مسعاهم هذا”.

وأضاف كهنسال أن إيران أصبحت قوة مهمة وظروفها وقدراتها اليوم تؤكد أن أميركا لا تستطيع ارتكاب أي حماقة تجاهها.

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